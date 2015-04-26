2018-й год в России объвлен Годом добровольца
Президент России Владимир Путин объявил 2018-й год Годом добровольца. Соответствующий Указ уже опубликован.
Как сообщили в администрации края, в Приморье волонтерское (добровольческое) движение является одним из самых массовых молодежных движений. На территории края действуют более 200 волонтерских объединений, которые помогают в организации и проведении социальных, экологических, патриотических и других акций и мероприятий. Общая численность волонтеров в крае составляет более 10 тысяч человек. Одна из самых крупных добровольческих организаций – «Волонтер Приморья».
Руководитель организации Анна Шемчук – единственная со всего Дальнего Востока – вошла в состав Ассоциации волонтерских центров (АВЦ) России. По словам Председателя Совета АВЦ Артема Метелева, в состав Ассоциации традиционно входят лидеры крупнейших волонтерских организаций из регионов. Эти 15 человек - представители федеральных округов, которые будут помогать координировать процессы в части развития волонтерства в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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