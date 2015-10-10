Почти 850 аварийных бригад коммунальщиков будут дежурить на новогодних праздниках в Приморье

В выходные дни службы жизнеобеспечения края задействуют более 4 тысяч специалистов и 1200 единиц техники для устранения возможных аварий.

Как сообщили в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, во всех муниципалитетах ведется круглосуточное дежурство диспетчерских служб. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Во всех районах усилены бригады коммунальщиков на случай возможных технологических нарушений, создан запас запчастей и расходных материалов. В случае каких-либо аварийных ситуаций жители могут обратиться к оперативному дежурному своего района. Кроме того, во всех управляющих компаниях есть дежурный диспетчер», – отметили в ведомстве.

С телефонами диспетчерских служб городских округов и муниципальных районов Приморского края можно ознакомиться здесь. Телефон Единой службы спасения – 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]