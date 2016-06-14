Приморский заключенный обманул более ста россиян
Прокуратура Партизанского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении более 100 эпизодов мошенничества, с причинением значительного ущерба потерпевшим (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено прокурором в Партизанский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, схему хищения денег мужчина организовал и реализовывал с июня по декабрь 2016 года. В это время он сидел за убийство в исправительной колонии пос. Волчанец.
В качестве жертв он выбирал жителей других регионов, желающих приобрести автозапчасти. Так, злоумышленник находил в интернете объявления потенциальных покупателей и убеждал их, что у него в наличии были интересующие их запчастей. Граждане доверялись «продавцу» и переводили деньги ему на банковские карты. Естественно, своих обязательств по договору мужчина не выполнял.
В случаях, когда потерпевшие просили предоставить им гарантию получения товара, он организовывал отправку неисправных автозапчастей, схожих с габаритами нужных покупателям. После того, как заказчики получали фотографии транспортных накладных, они также переводили деньги злоумышленнику.
Действуя подобным образом, ему удалось обмануть более 100 граждан, проживающих в различных регионах России, им причинен ущерб на общую сумму свыше 3 млн рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.11.2017 В Приморье гость после застолья пытался совратить маленькую девочку
-
19.09.2017 В Спасском районе мужчина «наломал дров» на 78 тысяч рублей
-
30.03.2017 В Находке перед судом предстанет лжепродавец автомобильных запчастей
-
05.12.2016 В Находке вынесен приговор лже-продавцу запчастей
-
06.10.2016 В Приморье осужденный, находясь в колонии, придумал и реализовал схему хищения денег у граждан
-
14.06.2016 Мошенник продавал владивостокцам неисправные айфоны
Добавить комментарий