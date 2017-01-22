Анонс на 1 января

1 января в 13.00 в Находке на площади Муниципального Центра культуры - театрализованный новогодний праздник, а в 17.00 — новогодняя дискотека.

1 января с 01.00 до 05.00 на площадках Ливадии, Южно-Морского и Анны - танцевальная развлекательная шоу-программа «Ночь чудес».

С 1 января 2018 года прожиточный минимум пенсионера в Приморском крае составит 9 151 рубль.

С 1 января страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 983 рубля. В среднем страховые пенсии увеличатся на 500 рублей.

С 1 января детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета, будут проиндексированы. Установленный коэффициент индексации составит 1,41.

1 января - Новый 2018 год.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]