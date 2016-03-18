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Вчера, 16:05
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Минтруд отклонил все заявки граждан КНДР на работу в Приморье

Минтруд отклонил все заявки граждан КНДР на работу в Приморье

Минтруд России отклонил в полном объеме заявки от работодателей Приморья на привлечение более девяти тысяч граждан из КНДР. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке. Один из пунктов резолюции ограничивает выдачу разрешений на работу гражданам КНДР. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению данной резолюции.

В Госдепе ранее заявили, что США рассчитывают на сокращение Россией найма северокорейских работников. МИД Японии в свою очередь призвал Москву не выдавать разрешение на работу 25 тысячам гражданам КНДР.

«Администрацией Приморского края по результатам рассмотрения заявок работодателей на 2018 год было согласовано привлечение более девяти тысяч иностранных граждан из КНДР, в том числе для работы в области строительства, сельского хозяйства, судоремонта, промышленности, гостиничного сервиса, рыбного и лесного хозяйства. Однако квота в полном объеме была отклонена Минтрудом России», — сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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