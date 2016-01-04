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7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества

7 января на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества

Фото: Vl.ru

Празднование Рождества Христова состоится 7 января в 12 часов на центральной площади Владивостока. Гостей мероприятия ждёт концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии.

На сцену выйдут вокальные и хореографические коллективы. Среди них – «Арт-студия «Авансцена», «Метелица», «Пульс». На празднике прозвучат рождественские песни, а также новогодние композиции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На праздник приглашают всех желающих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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