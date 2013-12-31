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Краевые пожарные подразделения приведены в режим «Повышенная готовность»

Краевые пожарные подразделения приведены в режим «Повышенная готовность»

Фото: ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

28 декабря в Ситуационном центре Приморского края прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями краевых подразделений противопожарной службы. В работе селектора приняли участие представители Государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС. На совещании были поставлены задачи по обеспечению пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников, а также по готовности пожарных подразделений в связи с ухудшением погодных условий в период с 31 декабря 2017 года – 1 января 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, руководителям пожарных подразделений рекомендовано ещё раз проверить противопожарное водоснабжение и подъездные пути к объектам и местам массового пребывания людей. Кроме того, в период новогодних праздников будут проводиться рейдовые мероприятия в жилом секторе. Особое внимание будет уделено местам запуска фейерверков.

С администрацией и обслуживающим персоналом объектов проведены беседы и инструктажи по их действиями в случае возникновения пожара.

Откорректированы и отработаны соглашения по взаимодействию со службами жизнеобеспечения района, привлекаемых для тушения пожаров и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в готовности к оперативному развёртыванию пункты обогрева.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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