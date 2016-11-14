Синоптики рассказали о погоде в дни новогодних каникул в Приморье

На каникулах Приморье ожидает спокойная зимняя погода. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогода.ру, первый день нового года Приморье встретит снегопадами, метелью, сильным ветром. Виновником непогоды станет южный циклон, пришедший с Жёлтого моря. В ночные часы минимальные температуры составят −7…−15 °C, при прояснениях столбики термометров будут опускаться до −25 °C. Днём, 1 января, основной фон температур воздуха составит −8…−13 °C, на юге 0…−5 °C.

Циклон, похозяйничав в начале недели на юге Дальнего Востока, к середине недели уйдёт в Тихий океан. За циклоном на юг Дальневосточного региона распространится гребень антициклона, снегопады в Приморье прекратятся, прояснит. Ночные температуры понизятся на 1–4 градуса. Дневные останутся на прежнем уровне.

В дальнейшем, до конца новогодних каникул, циклоны будут обходить Приморье. Основной путь циклонических вихрей проляжет южнее, над Японским морем, или севернее, над Амурской областью и Хабаровским краем. А над Приморьем будут смещаться малоактивные фронтальные разделы, значительных снегопадов они не вызовут. Лишь в отдельных районах пройдёт небольшой снег. Температурный режим будет неустойчивым: волны тепла будут сменяться кратковременными похолоданиями. К середине недели потеплеет. Над краем пройдёт малоактивный фронт и вызовет в отдельных районах небольшой снег. За фронтом вторгнется холодная воздушная масса, в крае не надолго похолодает.

В конце недели снова не исключён снег, и вновь незначительное похолодание.

Во Владивостоке новый год начнётся со снегопада, сильного ветра, сложной обстановки на дорогах. В новогоднюю ночь температура воздуха составит −10…−12 °C, днём −7…−9 °C. В дальнейшем погода в краевом центре наладится, осадки прекратятся, и оставшаяся праздничная неделя обойдётся без существенных осадков. В ночные часы −12…−15 °C, в дневные часы −5…−8 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]