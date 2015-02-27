Один из старейших жителей Владивостока Иван Семёнович Ткаченко в канун нового года получил медаль, которой был награждён 9 мая 1945 года! 72 год Указ о награждении Ивана Семёновича пылился в архивах военного ведомства. И вот перед новогодними праздниками, в кругу семьи награду вручили ветерану, который 60 лет проработал на 178м судоремонтном заводе.

Георгий Бокучава, зам. военкома Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока: «Вручаю Вам медаль «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне 41-45 года - Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР Поздравляю Вас! (Аплодисменты собравшихся). Счастья Вам, здоровья и всего наилучшего!».

Вручение ветерану войны и труда, жителю Владивостока Ивану Семёновичу Ткаченко победной медали 45-го произошло в присутствии его родных и близких у него дома, учитывая возраст награждаемого: до его 102-х лет осталось два месяца…

У Ивана Семёновича и трудовой стаж поразительный — 79 лет! Из них 60 занимался военным судоремонтом на 178-м заводе. Сколько кораблей и боевой техники прошло через его руки — не сосчитать!

В Приморье с Украины Иван Ткаченко, успевший до призыва на службу обучиться токарному делу в ФЗУ, попал в ноябре 37-го. В запас уйти не успел,- война началась...

Все военные годы, имея крепкий рабочий навык, Иван Ткаченко занимался ремонтом кораблей и боевой техники. Участвовал и в подготовке подлодок ТОФ к переходу на Северный флот.

Служение Ткаченко Родине и в годы войны, и в мирное время отмечено немалым числом наград. А вот медаль «За победу над Германией» ему не вручили. Сам Иван Семёнович, по скромности, никогда не задавался таким вопросом.

И как же здорово, что ветеран войны и труда столь почтенного возраста Иван Семёнович Ткаченко дожил до вручения задержавшейся на 72 года победной медали '45-го!

Иван Ткаченко, ветеран войны и труда:

- Что бы Вы пожелали нынешнему поколению?

- Честно трудиться! Я пожелал бы, чтобы Родину любили, беспокоились, а не только, чтобы наживались и куда-то уезжали… Это — главное!

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]