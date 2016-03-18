Какие блюда популярны у россиян в канун Нового года?
В последние три дня перед Новым годом люди задают в три раза больше поисковых запросов на кулинарную тематику, чем обычно. Аналитики Яндекса выяснили, какие блюда пользуются в это время наибольшей популярностью.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Яндекс, судя по рецептам, которые искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали.
В прошлом году за три предпраздничных дня Яндекс ответил почти на семь миллионов запросов со словом «салат». Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше пятнадцати тысяч тонн.
Самый популярный салат — «Селёдка под шубой», особенно его любят в дальневосточных регионах. На втором месте — «Оливье», на третьем — «Цезарь». «Мимозу» тоже ищут очень часто, причём в Москве и Петербурге доля запросов об этом салате в полтора раза больше, чем в целом по стране.
Запросы про «Оливье» очень разнообразны. Многие ищут не просто рецепт, а [настоящий оливье] или [оригинальный оливье]. Судя по запросам с упоминанием конкретных ингредиентов, чаще всего его делают с колбасой, но популярны и варианты с языком или креветками.
Исследование на сайте компании:
https://yandex.ru/company/researches/2017/cooking_ny
Большое исследование про еду:
https://yandex.ru/company/researches/2017/cooking
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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