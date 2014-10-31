Около 2 тысяч силовиков будут обеспечивать безопасность приморцев в новогодние праздники

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел совместное заседание краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба в пятницу, 29 декабря. Представители силовых структур доложили о готовности обеспечивать безопасность граждан в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка краевого Управления УМВД России Игорь Бородачев сообщил, что с 30 декабря по 8 января в Приморье запланировано проведение более 200 мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам.

«По нашим оценкам, количество их участников составит до 90 тысяч человек, из них около 40 тысяч – в более 30 мероприятиях, которые пройдут 31 декабря-1 января. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в указанный период будет задействовано около 1,5 тысячи человек, в том числе сотрудники полиции, частных охранных организаций, казачества и члены добровольных народных дружин. На случай осложнения оперативной обстановки территориальными отделами ОВД предусмотрены резервы личного состава и Росгвардии, определен порядок их действий при возникновении внештатных ситуаций», – обозначил он.

Подчеркнуто, что за два часа до начала массовых мероприятий места их проведения будут обследоваться на антитеррористические угрозы с использованием служебных собак и технических средств. Дополнительно для выполнения этой задачи утверждено дежурство кинологической службы УМВД России по Приморскому краю.

По словам заместителя начальника краевого Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виталия Бачкина, в период проведения новогодних праздников на службу для обеспечения безопасности объектов и имущества граждан ежедневно заступает 101 группа вневедомственной охраны на автотранспорте. Дополнительно спланированы силы и средства краевого управления Росгвардии – более 40 человек 31 декабря и более 50 человек в Рождество.

Андрей Тарасенко обратился к представителям правоохранительных органов с просьбой обратить внимание на охрану порядка на многочисленных спортплощадках и катках.

«Катки залили, это хорошо – дети с родителями приходят, проводят здесь время. Но людей много собирается, на это нужно обратить внимание. Возьмите и этот вопрос на контроль», – заявил врио Губернатора.

Первый заместитель главы администрации Владивостока Константин Лобода отметил, что всего в городе 56 открытых катков.

«В адрес ОВД по Владивостоку мы соответствующую информацию направим», – обозначил он.

Представитель муниципалитета также добавил, что администрацией города было исключено проведение праздничных мероприятий в помещениях, которые не соответствуют пожарной безопасности.

Как доложил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю Антон Оркиш, в состав группировки подчиненных сил и средств для ликвидации последствий ЧС и терактов входит 380 человек личного состава и 130 единиц техники.

«На период проведения новогодних мероприятий введен режим повышенной готовности. Утверждены планы предупреждения ликвидации ЧС, план взаимодействия, а также боевые расчеты, порядок и сбора личного состава подчиненных подразделений», – сообщил он.

Антон Оркиш отметил, организована профилактическая работа по пожарной безопасности.

«Определен перечень объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий, – их 1207, все они обследованы в декабре в рамках операции “Новый год”. 323 выявленных нарушения устранены. Проведено 748 практических тренировок по эвакуации, 1245 инструктажей, 1100 консультаций. Проводим также работу по пресечению продажи пиротехнической продукции», – сообщил представитель МЧС.

Глава Приморья дал поручение дополнительно проверить на предмет пожарной безопасности социальные учреждения края.

Начальник краевого Управления ФСБ РФ, руководитель оперативного штаба в Приморье Игорь Стручков, в свою очередь, обратил внимание на необходимость пресечения незаконной продажи пиротехнических изделий.

Врио Губернатора дал поручение своему первому заместителю Александру Костенко собрать информацию со всех районов Приморья о готовности к проведению новогодних мероприятий и взять этот вопрос на контроль.

В ходе заседания директор департамента по координации правоохранительной деятельности Дмитрий Леонов представил также доклад об исполнении поручений Президента Росси Владимира Путина, решений краевой антитеррористической комиссии и Национального антитеррористического комитета в сфере противодействия терроризму.

По его словам, «оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Приморского края в 2017 году характеризовалась как относительно стабильная и контролируемая органами власти и правопорядка. Террористических актов не допущено».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]