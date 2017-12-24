Водителя, перевозившего пассажира на капоте, привлекли к ответственности во Владивостоке
В социальных сетях размещен видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля "Субару".
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, 53-летний мужчина в районе дома № 57 на проспекте Красного Знамени "прокатил" пассажира на капоте своего авто.
Инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, нарушившего Правила дорожного движения.
Мужчина привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.22.8 ПДД РФ - перевозка людей вне кабины автомобиля). Ему назначено наказание в виде административного штрафа.
Напомним, в воскресенье, 24 декабря, свидетелями необычного автопроисшествия стали случайные автоводители и прохожие в районе Инструментального завода во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @ДПС-Контроль. Водитель джипа на капоте своего авто провез несколько сот метров мужчину без верхней одежды.
"Сегодня на Красного знамени 57, в супермаркете Реми, пожилой мужчина совершил кражу банки кофе и куска сыра. Охрана магазина, заметившая вора, предприняла попытку его задержать, но злоумышленник оказал сопротивление, выбежал на улицу, сел за руль своего Subaru Outback и попытался задавить выбежавших за ним сотрудников ЧОПа, после чего сбил одного из них.
Сбитый охранник зацепился за капот автомобиля и вор скрылся вместе с ним",- сообщили очевидцы происшествия.
Позже стало известно,что водитель Субару задержан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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