Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Вчера, 13:27
  0

Водителя, перевозившего пассажира на капоте, привлекли к ответственности во Владивостоке

В социальных сетях размещен видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля "Субару".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, 53-летний мужчина в районе дома № 57 на проспекте Красного Знамени "прокатил" пассажира на капоте своего авто.

Инспекторами ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку установлена личность водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

Мужчина привлечен  к административной ответственности по части  2 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (п.22.8 ПДД РФ - перевозка людей вне кабины автомобиля). Ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Напомним, в воскресенье, 24 декабря, свидетелями необычного автопроисшествия стали случайные автоводители и прохожие в районе Инструментального завода во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на @ДПС-Контроль.  Водитель джипа на капоте своего авто провез несколько сот метров мужчину без верхней одежды.

"Сегодня на Красного знамени 57, в супермаркете Реми, пожилой мужчина совершил кражу банки кофе и куска сыра. Охрана магазина, заметившая вора, предприняла попытку его задержать, но злоумышленник оказал сопротивление, выбежал на улицу, сел за руль своего Subaru Outback и попытался задавить выбежавших за ним сотрудников ЧОПа, после чего сбил одного из них.
Сбитый охранник зацепился за капот автомобиля и вор скрылся вместе с ним",- сообщили очевидцы происшествия.

Позже стало известно,что водитель Субару задержан.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря