Пьяная езда на авто закончилась для приморца на больничной койке

В дежурную часть отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение от работника железнодорожной станции о том, что на улице Постышева, в районе железнодорожного переезда произошла автоавария.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК, 51-летний житель города Дальнереченска на автомобиле "Тойота Пробокс" двигался из села Лазо в направлении городского округа. На автодороге Дальнереченск – село Лазо мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, и автомобиль опрокинулся.

Прибывшие на место ДТП медики диагностировали у водителя кроме телесных повреждений состояние алкогольного опьянения. С закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга водитель госпитализирован в хирургическое отделение больницы.

Проверка показала, что водитель не был пристёгнут ремнем безопасности.

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкогольного опьянения.

За игнорирование пункта 2.1.2 Правил дорожного движения (при движении на транспортном средстве быть пристегнутым ремнем безопасности) водитель подвергнут административному наказанию по статье 12.6 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 1000 рублей.

За управление автомашиной в пьяном виде полицейскими составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Напомним, санкция статьи предусматривает административное наказание в виде денежного штрафа в сумме 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок до 2-х лет.

Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]