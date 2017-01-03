Восточный зодиак гласит: 2018-ый — год земляной то ли желтой, то ли рыжей собаки. Правда, лунный календарь разрешит ей законно вилять хвостом, а может, и лаять, только с 16 февраля. Но четвероногие уже в нетерпении.

Зовут ее Мося — суета запредельная. За работой хозяйки полный контроль: успеет ли обновка к новому году? Оля Артемова, корреспондент «Вестей: Приморье», в перерывах между съемками шьет новый костюм. Не для себя, но для главного члена семьи.

Ольга Артемова, корреспондент программы «Вести: Приморье»: «Ни в коем случае не надо забывать о своем домашнем любимце. Непременно надо сшить ей наряд. Это будет юбка с золотым цветом, это символ. Собачка обязательно должна встречать в золотом цвете!»

В городском полицейским ведомстве тоже не до шуток. Задачи здесь более чем серьезные, а породистые коллеги более чем ответственные. В любую погоду на своих четырех вынюхивают, ведут по следу, ловят плохих и находят хороших. За труд почетный и важный полагается медаль «Следопыт года»!

Бельгийская овчарка Норд-Фолк — профессионал служебно-оперативной работы. В год красного петуха она и другие хвостатые сослуживцы раскрыли 87 преступлений. На работе Норд-Фолк — товарищ серьезный, но за глаза он просто Норик. В честь праздника — всем по большому батону ветеринарной колбасы — особого собачьего лакомства.

А еще кроме колбасы, они очень любят бегать за палками. Но если хозяева не простые, а при погонах и звании, деревяшку заменяет специальный инвентарь. И кто бы знал, что днем это подполковник юстиции и старший помощник руководителя следственного управления по Приморскому краю Аврора Римская, а в свободное время — счастливый хозяин Цезаря и Гюстава.

Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления по Приморскому краю: «Я всегда очень хотела, чтобы у меня была собака! Но не получалось. Собаку я заменяла попугайчиками, рыбками и кошками. Малый прабанксон на руках достаточно редко у нас встречается. Собака очень добрая, послушная и настоящий компаньон. А большой пес — немецкий боксер, ему два года. Но, конечно же, вожак стаи — это я. Я занималась кинологией и, конечно, профессия накладывает отпечаток — это серьезный подход ко всему!»

Кстати, про эстетику. Она и собак тоже касается. А уж когда впереди целый год, да во имя их — поход в специальный салон красоты уже заказан. Маэстро грум сначала помоет особыми шампунями.

А потом высушит и причешет. И всё для того, чтобы этот японский гость стал самым красивым. Здесь со всеми собаками найдут общий язык:

Анастасия Паршина, грумер по стрижке собак: «Любить в первую очередь! Это работа, это практика. И тогда они будут отвечать вам взаимностью».

В эту очередь уже не попасть — успеть навести марафет спешат все. И когда дело сделано, они прямо всем видом показывают: кажется, готовы тост сказать.

Восточный гороскоп утверждает: с собакой сочетается весь китайский зодиак, кроме дракона. Хотя та же Элеонора Прэй с этим бы явно поспорила. Родилась она в год дракона и после переезда из Америки в Россию завела во Владивостоке первую породистую собаку. Благодаря ее письмам мы знаем, это был всенародный любимец, чау-чау по кличке Ван-Сама. Как и положено породе, он был рыжий, и всегда копался в земле — в общем, настоящий талисман 2018-го. Будем надеяться, что к региону с рыжей кошкой на гербе год собаки будет благосклонным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]