Теплоснабжение поселка Горные Ключи восстановлено в Приморье

Аварийная бригада устранила порыв теплотрассы в Кировском районе, из-за которого 20 жилых домов остались без отопления. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, сейчас тепло подаётся всем потребителям.

«Авария устранена, в 12:40 началось заполнение теплотрассы. Сейчас теплоснабжение восстановлено в полном объёме», – уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня ночью, 30 декабря, из-за порыва теплотрассы в поселке горные ключи Кировского района без тепла осталось 20 жилых домов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]