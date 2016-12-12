Теплоснабжение поселка Горные Ключи восстановлено в Приморье
Аварийная бригада устранила порыв теплотрассы в Кировском районе, из-за которого 20 жилых домов остались без отопления. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, сейчас тепло подаётся всем потребителям.
«Авария устранена, в 12:40 началось заполнение теплотрассы. Сейчас теплоснабжение восстановлено в полном объёме», – уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня ночью, 30 декабря, из-за порыва теплотрассы в поселке горные ключи Кировского района без тепла осталось 20 жилых домов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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