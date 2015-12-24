В канун Нового года новый мэр Владивостока одержал первую пиар-победу (видео)

Новогоднее видеопоздравление нового мэра Владивостока Виталия Веркеенко,размещенное на сайте "Вести Приморье", менее чем за сутки посмотрели более 5000 посетителей сайта. Кроме того, репост этого поздравления появился на популярных пабликах Инстаграм, в Фейсбуке,где оно также собрало более 10 тысяч просмотров.

Это очень высокий показатель для такого официального и во многом "заезжанного" жанра политического пиара, как поздравление к празднику или какой-либо дате.

Посетителей сайта покорил неформальный подход к поздравлению, которое заканчивается милой семейной сценой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]