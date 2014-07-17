Символ года: Собака по кличке Вера помогла отыскать воров в Арсеньеве

В полицию поступило сообщение 62-летней жительницы города Арсеньева, она рассказала о хищении бытовой техники из частного дома, расположенного на улице 9 Мая.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, в состав которой вошли инспектор-кинолог со служебной собакой по кличке Вера, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что в ночью, когда хозяева спали, в дом потерпевшей проникли неизвестные. Они похитили имущество и скрылись.

Немецкая овчарка уверенно взяла след на месте происшествия и привела полицейских к дому местного жителя. Там сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в краже. В отделе полиции задержанные дали признательные показания. Похищенная бытовая техника изъята в ходе обыска.

Против подозреваемых возбуждены уголовные дела. В отношении ранее судимого 24-летнего местного жителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его 39-летний приятель, соучастник преступления, отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]