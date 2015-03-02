32 пьяных водителя привлечены к ответственности в Приморье 1 января 2018 года

Сотрудники ГИБДД выявили и привлекли к административной ответственности 32 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 31 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования.

Один правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Этот водитель будет привлечен к уголовной ответственности, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УГИБДД по ПК.

В первый день наступившего года в Приморском крае ДТП с участием нетрезвых автомобилистов не зарегистрировано.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]