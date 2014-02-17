Микроавтобус ушел под лед в районе поселка Тавричанка

Недалеко от берега, в районе посёлка Тавричанка, под лёд ушёл микроавтобус. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, к

счастью для рыбака, он провалился на небольшой глубине. Однако самостоятельно выбраться горе-водитель не мог. Ему пришлось обратиться за помощью к другим автомобилистам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]