Микроавтобус ушел под лед в районе поселка Тавричанка
Недалеко от берега, в районе посёлка Тавричанка, под лёд ушёл микроавтобус. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, к
счастью для рыбака, он провалился на небольшой глубине. Однако самостоятельно выбраться горе-водитель не мог. Ему пришлось обратиться за помощью к другим автомобилистам.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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