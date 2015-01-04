Анонс на 4 января

4 января с 10.00 до 17.00 во Владивостоке (ул. Светланская, 22, парковка краевой администрации) будет работать рождественская ярмарка.

4 января в Арсеньеве - Дом культуры «Прогресс» – утренник для самых маленьких (от 0-5 лет) «Новогодний хоровод».

4 и 5 января в Арсеньеве - Дом культуры «Прогресс» – Новогоднее представление детской школы циркового искусства «Веселая арена».

4 января в Артеме - Дворец культуры угольщиков – новогодний спектакль-сказка «Проделки старика Снеготопа, или Куда пропал Новый год».

4 января в Артеме - стадион Дома культуры – праздник зимних забав «Рождественский переполох».

4 января в Артеме - площадка около Дома культуры село Олений – игровая программа «Зимние забавы».

4 января в Дальнегорске - центральная площадь – зимний праздник «Удивительные приключения».

4 января в Дальнереченске - Дом культуры «Восток» – городской новогодний утренник для детей «Чудеса в городе мастеров».

4 января в Фокино - «Восход» п. Дунай – конкурсно-развлекательная программа «Зимние потехи».

4 января в Историко-краеведческом музее Черниговского района – выставка новогодних игрушек разных лет.

4 января в Доме культуры Чугуевского района – театрализованное представление для детей «Рождественский карнавал».

4 января в 12.00 в театре молодежи во Владивостоке – волшебная история в одном действии «Вовка в Тридевятом царстве».

4 января в академическом краевом драмтеатре им. Горького во Владивостоке - в 11.00 и 14.30 – сказка в двух действиях «Белоснежка и семь гномов».

4 января в 12.00 в приморской краевой филармонии – детская музыкальная сказка «Заюшкина избушка».

4 января в 12.00 в приморской краевой картинной галерее — морской бал.

4 января в 11.00 в приморском музее им. Арсеньева – «Мудур и его друзья. По следам дракона» (7+): познавательная программа, участники которой познакомятся с предметами традиционной восточной культуры. Ребята узнают секреты празднования Нового года у коренных народов Дальнего востока и своими руками сделают дракона Мудура и его друзей.

4 января в 15.00 в приморском музее им. Арсеньева – «Дом вести – не лапти плести. Славянская новогодняя история» (7+): Знакомство с дальневосточным фольклором и подлинными предметами переселенцев позволит ребятам составить собственную и неповторимую славянскую новогоднюю историю.

4 января в 12.00 в музее города – «Музейный глобус» (7+): программа расскажет о том, как можно найти во Владивостоке «осколки» разных стран и собрать свой неповторимый глобус Владивостока.

4 января в 13.00 в музее города – «Сказки с молоком»: серия спектаклей по авторским и народным сказкам, в ходе которых актер читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссер создает музыкальное оформление.

4 января в 16.00 в Доме чиновника Суханова – Кинозал «Мульти-пульти за чашкой чая».

4 января в 17.00 в ЦСИ «Заря» во Владивостоке – новогодний кинопоказ из цикла «Одинокими не останетесь!».

4 января в 18.00 в приморской краевой филармонии – концертная программа «Французское Рождество».

4 января в 15.00 в театре молодежи – Новогоднее комикс-шоу в одном действии «С Новым годом, Маша! Или как Мышь, Паук и Фермер праздник спасали».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]