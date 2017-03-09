Женщину спасли во время пожара в Приморье

2 января в 20.32 в пожарно-спасательную службу города Лесозаводска поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Калининской, произошёл пожар. Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Как сообщает пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, во время разведки было установлено, что в квартире горят личные вещи и ткань. Из огня огнеборцы при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух хозяйку квартиры. В результате происшествия никто не пострадал.

В 20.37 пожар был локализован, в 20.42 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 0,5 кв. м.

С огнём боролись 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]