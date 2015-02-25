Водитель такси спровоцировал серьезную аварию во Владивостоке

Во Владивостоке на улице Фирсова столкнулись "Хонда Аккорд" и "Хонда Фит". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, последний двигался со стороны БАМа в сторону Столетия. Выезжая из-под знака "уступи дорогу", шофер "Фит" спровоцировал серьезное столкновение с аккордом. В следствии чего "Хонда Аккорд" оказалась не на ходу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]