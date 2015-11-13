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Пассажирские самолеты начали летать по маршруту Дальнереченск - Хабаровск

Пассажирские самолеты начали летать по маршруту Дальнереченск - Хабаровск

Фото: Пресс-служба авиакомпании "Аврора"

3 января 2018 года совершен первый авиарейс по маршруту Дальнереченск – Хабаровск – Дальнереченск. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Аврора", рейс будет выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11:10 с прибытием в Хабаровск в 12:55, вылет обратного рейса в Дальнереченск – 13:55.

Обслуживают линию воздушные суда DHC-6. Время в полёте составляет 1 час 45 минут. Стоимость перелёта (в одну сторону, без учета сборов) – 2 240 рублей.

Рейс Дальнереченск – Хабаровск – второй регулярный рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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