Пассажирские самолеты начали летать по маршруту Дальнереченск - Хабаровск
3 января 2018 года совершен первый авиарейс по маршруту Дальнереченск – Хабаровск – Дальнереченск. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Аврора", рейс будет выполняться дважды в неделю – по средам и пятницам. Вылет из Дальнереченска в 11:10 с прибытием в Хабаровск в 12:55, вылет обратного рейса в Дальнереченск – 13:55.
Обслуживают линию воздушные суда DHC-6. Время в полёте составляет 1 час 45 минут. Стоимость перелёта (в одну сторону, без учета сборов) – 2 240 рублей.
Рейс Дальнереченск – Хабаровск – второй регулярный рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета согласно постановлению Правительства РФ, который будет выполнять авиакомпания «Аврора», реализуя программу развития региональных авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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