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Водитель автомобиля "Тойота Марк-2", сбитого поездом на ж/д переезде в Дальнереченске, погиб

Водитель автомобиля

Фото: primorye_online

В районе поселка ЛДК, расположенного в Дальнереченском районе, на железнодорожном переезде грузовой поезд сбил легковой автомобиль, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol_125rus.

В результате происшествия автомобиль "Тойота Марк 2" оказался под вагоном.

Как сообщает primorye_online, водитель автомобиля погиб. По словам очевидца происшествия, водитель ехал на большой скорости, думал проскочить перед проходящим поездом на железнодорожном переезде, в итоге въехал в электровоз, несколько вагонов сошло с рельсов.

По информации newsbox24.tv, в салоне автомобиля находились еще три женщины, водитель подрабатывал частным извозом. Пассажирки остались живы. Им оказывается медицинская помощь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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