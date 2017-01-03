Анонс на 5 января

5 января с 10.00 до 17.00 во Владивостоке на парковке возле администрации Приморского края развернётся рождественская ярмарка.

5 января на стадионе «Строитель» (пр-т 100-лет Владивостоку, 30Д) состоится массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Зима спортивная».

5 января в артеме во Дворце культуры угольщиков – праздничный спектакль «Рождественская сказка».

5 января в сквере «Молодежный» в Партизанске состоится новогодний развлекательный вечер «Зимние забавы».

5 января в Дальнегорске на центральной площади – театрализованная спортивно-игровая программа «Вперед, за Дедушкой Морозом!».

5 января в Дальнереченске, городская площадь – развлекательно-игровая программа для детей – «Вокруг елки».

5 января в Находке, Международный морской клуб – рождественский утренник для детей.

5 января в ЗАТО Фокино, Центральная детская библиотека – игровая программа «А у нас Новый год! Елка в гости зовет».

5 января в Ханкайском районе, Культурно-досуговое объединение – новогодняя сказка для детей «Волшебное зеркало».

5 января в Черниговском районе, Библиотечная система Черниговского района – новогодние праздники для малышей, творческий конкурс с мастер-классом «Новогодний отдых всей семьей».

5 января в театре молодежи Владивостока в 12.00 – волшебная история в одном действии «Вовка в Тридевятом царстве».

5 января в 12.00 в приморской краевой филармонии – веселый и добрый мюзикл «По следам Бременских музыкантов под Новый год».

5 и 6 января в 12.00 в приморской государственной картинной галерее — новогодний бал для детей.

5 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Сибирь» Новосибирск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

5 января г. Спасск-Дальний. Краевая массовая лыжная гонка «Подари себе здоровье».

5 января п. Смоляниново. Рождественский турнир Шкотовского района по хоккею с шайбой.

5 января г. Фокино. Новогодний турнир по мини-футболу на снегу.

5 января г. Фокино. Рождественский турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд.

5 января с. Владимиро-Александровское (Партизанский р-н). Рождественский турнир по шашкам.

5 января с. Анучино. Новогодний турнир по волейболу.

5 января с. Михайловка. Турнир по мини-футболу «Зимний мяч».

5 января с. Михайловка. Новогодний хоккейный турнир среди дворовых команд.

5 января п. Лучегорск. Новогодний турнир по мини-футболу среди дворовых команд.

5 января г. Дальнереченск. Новогодняя лыжная гонка среди юношей и девушек.

5 января г. Спасск-Дальний. Новогодняя лыжная эстафета Спасского района.

5-6 января г. Артем. Открытое Первенство Артемовского городского округа по вольной и греко-римской борьбе.

5-6 января г. Артем. Новогодний турнир по боксу на призы Деда Мороза.

5-6 января г. Артем. Новогоднее Первенство Артемовского городского округа по волейболу.

5-6 января г. Артем. Рождественский турнир Артемовского городского округа по жиму штанги лежа.

5-6 января г. Большой Камень. Новогодний турнир по мини-футболу.

5-6 января г. Большой Камень. Открытое Первенство по плаванию.

5-6 января с. Черниговка. Рождественский турнир Черниговского района по хоккею с шайбой.

5-6 января г. Дальнегорск. Рождественский турнир по мини-футболу.

5-6 января с. Покровка. Открытый Рождественский турнир по волейболу.

5-7 января г. Артем. Открытое Первенство по мини-футбол «Артемовская зима-2018».

5-8 января с. Яковлевка. Хоккейный турнир на Кубок главы поселения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]