ДТП на железнодорожном переезде в Дальнереченске не нарушило график движения поездов
ДТП на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард ДВЖД не повлияло на график движения поездов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на начальника Службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Владивосток) Александра Артамонова, 4 декабря в 10.50 на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, у одного из вагонов поезда сошла колесная пара.
Для устранения последствий ДТП задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин.
На месте происшествия работает дорожная комиссия.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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