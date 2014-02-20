ДТП на железнодорожном переезде в Дальнереченске не нарушило график движения поездов

ДТП на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард ДВЖД не повлияло на график движения поездов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на начальника Службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (Владивосток) Александра Артамонова, 4 декабря в 10.50 на железнодорожном переезде перегона Дальнереченск-2 – Эбергард (Владивостокский регион Дальневосточной железной дороги) водитель легкового автомобиля Toyota Mark II выехал на железнодорожный переезд при запрещающих сигналах переездной сигнализации в момент прохождения порожнего грузового поезда и столкнулся с 3-й секцией локомотива. В результате ДТП водитель автомобиля погиб, у одного из вагонов поезда сошла колесная пара.

Для устранения последствий ДТП задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин.

На месте происшествия работает дорожная комиссия.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]