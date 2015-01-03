Анонс на 6 января

6 января - Рождественский Сочельник.

6 января в 12.00 и 16.00 в приморской краевой филармонии – Новогоднее иллюзионное шоу Станислава Высотного.

6 января в 12.00 в приморской краевой государственной картинной галерее — морской бал.

6 января в 15.00 в приморской музее им. Арсеньева – «Музейная мультиграфия» (7+), мастер-класс. На основе исторических фактов ребята создадут сценарий, героев будущего мультфильма и приступят к съемке.

6-8 января в 12.00 в Доме-музее чиновника Суханова во Владивостоке – «В мире сказок» (7+): новогодняя программа для детей: экскурсия по дому, просмотр сказки и участие в квесте.

6-8 января в 16.00 в Доме-музее чиновника Суханова во Владивостоке – «Назад в СССР» (16+): программа для взрослых, встреча товарищей на торжественном мероприятии, новогодняя экскурсия по музею и викторина «Я помню, как это было», лотерея «Кто возьмет билетов пачку…», «важнейшее из искусств…» у самовара.

6 и 7 января в 17.00 в ЦСИ «Заря» кинопоказ из новогоднего цикла «Одинокими не останетесь!».

6 января в 18.30 в приморской краевой филармонии – концертная программа «Семь волшебных нот Рождества».

6 января во Владивостоке в районе автопарковки возле здания администрации Приморского края будет работать рождественская продовольственная ярмарка.

6 января п. Смоляниново. Турнир Шкотовского района по мини-футболу.

6 января п. Лозовый, хоккейная коробка (Партизанский ГО). Мастер-класс по хоккею с шайбой с участием ХК «Адмирал» (Владивосток).

6 января п. Лозовый, хоккейная коробка (Партизанский ГО). Новогодний турнир по хоккею с шайбой ХК «Сучан» Партизанск – ХК «Адмирал» Владивосток.

6 января п. Лозовый (Партизанский ГО). Показательные выступления по снежным дисциплинам ездового спорта.

6 января с. Владимиро-Александровское (Партизанский р-н). Рождественский турнир по волейболу.

6 января с. Владимиро-Александровское (Партизанский р-н). Рождественский турнир по пулевой стрельбе.

6 января с. Михайловка. Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».

6 января п. Ольга. Рождественский турнир по хоккею с шайбой.

6 января с. Покровка. Рождественский турнир по боксу.

6 января п. Кавалерово. Спортивная игровая программа «Рождественские коньки».

6 января с. Новопокровка (Красноармейский р-н). Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня».

6 января п. Пограничный. Рождественский турнир по дартсу.

6 января с. Чугуевка. Новогодние соревнования по волейболу.

6 января п. Лучегорск. Рождественский турнир по волейболу.

6-7 января г. Владивосток, хоккейные коробки города. Турнир по дворовому хоккею на призы главы Владивостока.

6-7 января г. Арсеньев, стадион «Восток». ХК «Восток» Арсеньев - «СКА-Нефтяник-2» Хабаровск. Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги сезона 2017-2018 гг. Начало в 13.00.

6-7 января г. Дальнереченск. Новогодний турнир по хоккею с шайбой среди детских команд.

6-8 января г. Находка. Рождественский турнир по теннису.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]