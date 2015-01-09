В Приморье заботятся о безопасности рыбаков-любителей
В праздничные дни в Приморье проходит профилактическая акция «Безопасный лёд». Именно в эти дни наблюдается увеличение числа рыбаков-любителей выходящих на лёд морских акваторий. Главное управление МЧС России по Приморскому краю держит на особом контроле ледовую обстановку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Инспекторами ГИМС организовано патрулирование морских акваторий.
Так, 5 января сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели профилактический рейд для рыбаков, вышедших на акваторию Амурского залива. Рейды прошли на акватории Амурского залива с помощью катеров на воздушной подушке. Сотрудники ГИМС в очередной раз призвали рыбаков-любителей к соблюдению правил безопасности на льду.
Несмотря на новогодние праздники Главное управление МЧС России по Приморскому краю работает в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к действиям по предназначению, проводится профилактическая работа с населением.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
16.01.2017 На акватории Амурского залива во Владивостока развивается опасная гидрологическая ситуация(фото)
-
05.12.2016 Инспекторы ГИМС предупреждают рыбаков об опасности выхода на лёд
-
22.03.2015 Места выхода рыбаков на лёд на особом контроле инспекторов ГИМС и спасателей
-
14.03.2015 Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели рейд на акватории Амурского залива
-
22.02.2015 Профилактический рейд МЧС спас несколько рыбаков во Владивостоке
-
09.01.2015 Места выхода рыбаков на лёд на особом контроле инспекторов ГИМС и спасателей
Добавить комментарий