В Приморье заботятся о безопасности рыбаков-любителей

В праздничные дни в Приморье проходит профилактическая акция «Безопасный лёд». Именно в эти дни наблюдается увеличение числа рыбаков-любителей выходящих на лёд морских акваторий. Главное управление МЧС России по Приморскому краю держит на особом контроле ледовую обстановку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инспекторами ГИМС организовано патрулирование морских акваторий.

Так, 5 января сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели профилактический рейд для рыбаков, вышедших на акваторию Амурского залива. Рейды прошли на акватории Амурского залива с помощью катеров на воздушной подушке. Сотрудники ГИМС в очередной раз призвали рыбаков-любителей к соблюдению правил безопасности на льду.

Несмотря на новогодние праздники Главное управление МЧС России по Приморскому краю работает в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к действиям по предназначению, проводится профилактическая работа с населением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]