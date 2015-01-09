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В Приморье заботятся о безопасности рыбаков-любителей

В Приморье заботятся о безопасности рыбаков-любителей

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК

В праздничные дни в Приморье проходит профилактическая акция «Безопасный лёд». Именно в эти дни наблюдается увеличение числа рыбаков-любителей выходящих на лёд морских акваторий. Главное управление МЧС России по Приморскому краю держит на особом контроле ледовую обстановку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Инспекторами ГИМС организовано патрулирование морских акваторий.

Так, 5 января сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели профилактический рейд для рыбаков, вышедших на акваторию Амурского залива. Рейды прошли на акватории Амурского залива с помощью катеров на воздушной подушке. Сотрудники ГИМС в очередной раз призвали рыбаков-любителей к соблюдению правил безопасности на льду.

Несмотря на новогодние праздники Главное управление МЧС России по Приморскому краю работает в режиме повышенной готовности. Силы и средства готовы к действиям по предназначению, проводится профилактическая работа с населением.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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