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ГАИ Приморья переведена на усиленный вариант несения службы

ГАИ Приморья переведена на усиленный вариант несения службы

Верующие Приморского края готовятся отметить Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января, во время проведения одного из самых главных христианских праздников сотрудники ГАИ будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УГИБДД по ПК.

Мероприятия, на которые традиционно собирается большое количество людей и, соответственно, транспорта, осложняют дорожную обстановку: к религиозным объектам многие едут на собственных автомобилях, возникают заторы, проблемы с парковкой и передвижением пешеходов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период праздничных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный вариант несения службы. Сотрудники ДПС будут дежурить около православных объектов и мест массового скопления граждан.

ГИБДД просит водителей оставлять свои машины только там, где это не противоречит Правилам дорожного движения и требованиям сотрудников полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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