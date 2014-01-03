В Приморье задержан серийный грабитель
Серийного грабителя, нападавшего на женщин, задержали полицейские в Приморье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В полицию Находки обратилась 60-летняя местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что стала жертвой грабителя. В районе улицы Рыбацкой к женщине подошел неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 30 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. В отделе полиции 26-летний житель Находки дал признательные показания. Мужчина рассказал, что продал похищенное ювелирное изделие случайному прохожему, а вырученные деньги потратил. Полицейские установили причастность задержанного к еще двум аналогичным преступлениям, зарегистрированным ранее в районе Рыбного порта и Озерного бульвара.
Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера. Сейчас против него возбуждено уголовное дело и подозреваемый заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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