Фотоконкурс «Двойная порция счастья» подвел итоги во Владивостоке. Видеорепортаж Елены Штылиной
В 2018 году приморские близнецы пожелали друг другу двойной удачи! 5 января во Владивостоке прошло праздничное представление для участников фотоконкурса «Двойная порция счастья». Сказочные персонажи наградили победителей проекта.
«Чудо природы — родиться вдвоем» или «Даешь близнецов!» — не просто яркие слоганы, но и название номинаций необычного конкурса. Его участники — приморские двойняшки от мала до велика, фотографии которых стали главным украшением праздника. Римма и Рита Гейдаровы — настоящее «Двойное очарование» — победители одной из номинаций новогоднего проекта.
Римма и Рита Гайдаровы, участники фотоконкурса «Двойная порция счастья»: «Мы в клубе с самого рождения и помним, какие замечательные елки нам устраивали. Поэтому хотелось бы и других близнецов окунуть в эту сказку!»
Руководитель клуба близнецов Валентина Пряха, как заботливая мама, встречает каждую обаятельную пару одной большой и дружной семьи. Всего в картотеке уникального объединения — полторы тысячи близняшек от рождения до 86 лет. Причем многочисленная компания неотличимых друг от друга пар с каждым годом только растет!
Валентина Пряха, президент Приморского клуба близнецов: «Буквально в предновогодний период у нас зарегистрировалось 50 близнецов — 25 пар. Это дети военнослужащих, которые проживают в «Снеговой пади»!»
Ирина и Марина Романовы пришли на новогоднее шоу близнецов со своими дочками. За свой творческий вклад все вместе они мечтают завоевать хотя бы один приз!
Ирина и Марина Романовы, участники фотоконкурса «Двойная порция счастья»: «Самая большая мечта, чтобы у нашего клуба появилось свое помещение!»
«Близнецовая елка», как назвали это новогоднее представление, зажглась для тех, кто решил поделиться двойным счастьем. Малыши и их родители не заметили, как стали участниками волшебной сказки, которую для них устроили артисты театра ТОФ.
На новогоднем шоу никто не остался без впечатлений и подарков. Но, как признаются сами родители, дети, похожие как две капли воды, — их главный в жизни подарок!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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