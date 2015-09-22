В Приморье подводят печальную статистику первых дней наступившего года

С 1 по 4 января на территории Приморского края зарегистрировано 195 автоаварий: 17 — с пострадавшими, 178 — с материальным ущербом. Погибли 6 человек, 22 получили травмы различной степени тяжести. Резонансные ДТП произошли в Партизанском, Дальнереченском районах и в городе Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По видам происшествия распределились следующим образом:

73% ДТП — это столкновения транспортных средств — 143;

9,7% — наезд на стоящее транспортное средство — 19;

9,2% — наезд на препятствие — 18;

3% — наезд на пешехода — 6;

5,1 % опрокидывание и съезд с дороги.

Так, 2 января в ДТП погибли четверо человек. Они получили травмы, несовместимые с жизнью, в результате лобового столкновения автомобилей. Водитель «Ниссан Вингроуд» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Чайзер». Автоавария произошла в районе 29 км автодороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово. В результате ДТП на месте происшествия скончались три человека: водитель и один из пассажиров «Ниссан Вингроуд»: мужчины в возрасте 44 и 36 лет, а также водитель «Тойоты Чайзер». Второй пассажир «Ниссан Вингроуд», 35-летний мужчина, был доставлен бригадой Скорой помощи в центральную районную больницу села Владимиро-Александровское, но жизнь мужчины спасти не удалось.

На момент аварии стаж вождения водителя «Ниссан Вингроуд» составил 2 года. В 2017 году мужчину привлекали к административной ответственности по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения). Стаж вождения водителя «Тойота Чайзер» — 6 лет.

На месте ДТП внешних факторов, которые могли спровоцировать потерю управления, не выявлено. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

3 января во Владивостоке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин. Водитель автомашины «Тойота Сиента», двигаясь по проспекту 100-летия Владивостоку в сторону улицы Маковского, в районе дома №72 нарушил правила перестроения и столкнулся с автомашиной «Тойота Хайлюкс Сурф», двигавшейся в попутном направлении, после чего водитель «Тойоты Сиента» столкнулся с припаркованными с правой стороны дороги «Сузуки Эскудо» и «Дайхатсу Териос Кид».

В результате происшествии травмы получили водитель и пассажирка «Тойоты Сиента». 40-летний мужчина, управлявший иномаркой, госпитализирован в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы. Пассажирка «Тойота Сиента» от полученных травм скончалась на месте ДТП.

На момент автоаварии стаж вождения водителя «Тойота Сиента» составил 19 лет. В 2017 году мужчину привлекали к административной ответственности по ч.3 ст. 12.16 КоАП РФ (Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением). Штраф не оплачен.

Автоавария произошла в темное время суток, при искусственном освящении, на прямом участке проезжей части с мокрым асфальтовым покрытием. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом полиция проводит проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

4 января в Дальнереченском районе края в результате ДТП на железнодорожном переезде погиб 49-летний мужчина. Столкновение автомобиля «Тойота Марк 2» с грузовым составом произошло на 2 км автодороги «Дальнереченск—Рощино—Восток». Установлено, водитель двигался со стороны с.Новопокровка в направлении г.Дальнереченска. Мужчина выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора. В результате столкновения водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия. Его жена и дочь с различными травмами госпитализированы. Стаж вождения погибшего составил 19 лет, в 2017 году он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]