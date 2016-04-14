Людям с ограниченными физическими возможностями помогают найти новое призвание в жизни. Десятки молодых приморцев с инвалидностью в этом году устроились на работу благодаря бюджетным субсидиям, которые получают работодатели края.

Ветеран боевых действий Виктор Куликов сегодня возвращает в строй японскую бытовую технику. О войне в Таджикистане говорит мало — смутно помнит, как горел вместе со своим БТРом. После «выздоровления» — с одной действующей рукой — работу найти было не просто. Виктор был и сторожем, и охранником. Но здесь помогли освоить настоящее ремесло.

Виктор Куликов, ветеран боевых действий: «Трудновато. Первое время я штаны не мог — после госпиталя — штаны не мог на себе застегнуть. А сейчас освоился вроде. Ну, иногда помощь требуется — где-то поддержать, где-то наживить — надо три руки иногда!»

На небольшом уссурийском предприятии трудятся 17 инвалидов. Ремонтируют и промышленные приборы, и медицинскую аппаратуру. Свои недуги люди здесь не обсуждают, а большую часть времени не замечают вовсе.

Сотрудники здесь — как одна семья. А руководит ею председатель общественной организации инвалидов Юрий Окуневич. Для подопечных удалось создать комфортные условия, при этом средняя зарплата выше, чем по краю. Он говорит, что без поддержки муниципалитета на справились бы.

Юрий Окуневич, председатель совета общественной организации инвалидов военной службы «Шинданд»: «Есть муниципальный акт об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Вот благодаря этому мы и работаем. Нам оказали такую имущественную поддержку: мы вот за все это помещение, которое занимаем, больше 320 квадратных метров, мы ежемесячно платим менее 30 тысяч рублей».

В Уссурийском округе, за чертой города, также трудятся люди, с которыми судьба обошлась сурово. В новом производственном цеху сейчас успешно строят и мастерят те, кто раньше даже не мог держать в руках молоток.

Этот комплекс площадью полторы тысячи квадратных метров строили меньше года. Трудилась бригада — 8 человек, официально все — люди с ограниченными физическими возможностями. Но, глядя на результаты их труда, и не скажешь, что работникам чего-то не доставало. В будущем производство будет развиваться, здесь будут наращивать новые мощности.

Успехи есть, но работы впереди еще много. Напомним, Владимир Путин поставил регионами четкую задачу — через два года ровно половина трудоспособных инвалидов должна иметь свои рабочие места. На данный момент этот показатель в Приморье составляет 22 процента.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]