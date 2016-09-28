Строительство новой дороги от трассы Михайловка—Турий Рог—Некруглово к земельному участку компании «РусАгро-Приморье» завершено. Работы проведены в рамках реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОРа «Михайловский». Один из резидентов, компания «РусАгро-Приморье», ведет там строительство нового свинокомплекса. На 2,5 км дорожного полотна уже нанесена разметка и установлены знаки.

Строительство автомобильной трассы к будущему свинокомплексу компании «РусАгро-Приморье» дорожники начали еще весной 2017 года. В августе во время наводнения она не просто выстояла перед натиском стихии, но и послужила дамбой. Дорога не дала большой воде добраться до строительной площадки агрохолдинга.

Дмитрий Горлов, генеральный директор АО «Примавтодор»: «Трубы, кстати, прошли испытание проливными дождями — выстояли, выдержали. Поэтому, я думаю, если они будут работать при нормальной погоде, то еще долго прослужат».

На строительстве этой дороги отсыпали более 100 тысяч кубометров грунта, уложили более 30 тысяч тонн асфальтобетона. Общая протяженность двухполосной автодороги составила 2,5 километра. Новая дорога позволит быстро и удобно перемещать продукцию свинокомплекса до федеральной трассы.

Сложнее дорожная коммуникация Зима Южная—Раздольное—Хасан. Работы идут в рамках создания транспортной инфраструктуры к ТОРу «Надеждинская», который будет специализироваться на сельском хозяйстве. Здесь, кроме новой автомобильной дороги протяженностью 6,3 километра, создана пешеходная зона с барьерным ограждением и установлено освещение.

Александр Швора, директор департамента транспорта дорожного хозяйства Приморского края «В основном все работы мы выполняем в срок. Зима Южная в ТОРе «Надеждинская» мы сдам в декабре, также в декабре мы сдаем дорогу в Михайловском районе, вы на ней сегодня уже были, она у нас готова, осталось оформить только документы».

Всего для ТОРов «Михайловский» и «Надеждинская» будет создано 24 объекта инфраструктуры, за 12 из них отвечает Приморский край — это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]