Крылатые гости на берегах Золотого Рога. Каждый год орланы прилетают перезимовать во Владивосток. В краевой столице даже появился новый вид спорта — фотоохота на величественных птиц.

В новогодние каникулы они не сидят у телевизоров. Им есть чем заняться. Фотографы-профессионалы, а также любители берут свою длиннофокусную технику и отправляются в центр Владивостока на фотоохоту. Здесь, под пилонами моста, на берегу бухты Золотой Рог вновь поселились краснокнижные орланы.

Ольга Васик, фотограф-натуралист: «Они прилетели, я знаю, что они здесь. И не снимать это невозможно: сижу дома, думаю: тут где-то орланы летают. И снова он летит, и сердце останавливается, и снова восторг».

Белохвостые и белоплечие орланы прилетают к нам на зимовку с Камчатки и северных берегов Охотоморья. Могли бы лететь еще южнее — в привычную для них Корею и Японию, — но уже который год для зимней прописки выбирают южное Приморье и, особенно, Владивосток. Ведь их и здесь неплохо кормят. Они — птицы хоть и гордые, но подарки от горожан — селедку и минтай — принимают с удовольствием.

Юрий Смитюк, фотограф ИАР ТАСС: «Это такая наша владивостокская фишка уже: лет шесть мы делаем одно и то же зимой и до ранней весны. На Камчатке мишки, а у нас орланы. То что делаем мы, это называется не совсем прикормка — привада, и мы не нарушаем их естественный образ жизни. Они так же охотятся и едят свою любимую еду — селедка — то, что они любят».

Отличная натура для фотографов. Теперь не надо тратить деньги на поездки в далекие заповедники. Они сами в объектив летят. Размах крыльев почти полтора метра. Вес одной такой птички — 10 килограммов. Но в небе над городом и под пилонами Золотого моста они парят с неповторимой грацией. Фотоснимков будет великое множество, есть даже идея организовать ежегодный Владивостокский фестиваль орланов.

Ирина Малыкина, фотограф-любитель: «Можно фотографии разместить на набережной Цесаревича, где они обитают в большей степени. Люди могут их видеть вблизи, крупным планом, вокруг, могут покормить, если захотят».

Кружить над Владивостоком и поедать принесенную горожанами селедку белоплечие и белохвостые орланы будут до весны, а потом вновь улетят на Камчатку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]