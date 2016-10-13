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Полмиллиона китайских туристов привлекут в Приморье в 2018 году

Полмиллиона китайских туристов привлекут в Приморье в 2018 году

Фото: smitsmitty - LiveJournal

Врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко считает, что регион в 2018 году могут посетить 450 тысяч туристов из Китая. Об этом глава региона рассказал в интервью РИА Новости, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

С 2014 года количество китайских граждан, посетивших Приморье, постоянно растет. В 2015 году Приморье посетили 281 тысяча человек, в 2016 – уже 370 тысяч. Только за девять месяцев 2017 года в Приморье из Китая приехали более 350 тысяч человек.

Тарасенко добавил, что с начала работы упрощённого визового режима – с августа 2017 года – в Приморье по электронной визе приехали около двух тысяч китайских туристов.

«Что касается прогнозов, то по итогам 2018 года общее количество граждан КНР, посетивших Приморье, по нашим расчетам, должно составить около 440-450 тысяч человек», – подчеркнул врио губернатора.

Отметим, Китай занимает первое место по числу иностранных туристов, приезжающих в Приморье.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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