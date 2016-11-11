Приморская полиция проводит проверку по факту ДТП с участием ...остановки общественного транспорта
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, автоавария произошла в Ханкайском районе. За рулем автомобиля «Тойота Марк 2» находился 22-летний мужчина он был в состоянии опьянения. В районе дома №75 по ул. Решетникова автомобиль пересек встречную полосу и, съехав с проезжей части, въехал в автобусную остановку. Автоавария произошла в полночь, на остановке не было людей. Сам водитель также не пострадал.
В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), предполагающей наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Кроме того, за повреждение дорожного сооружения в отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ, предполагающий штраф в размере до 10 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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