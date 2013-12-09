Во Владивостоке телефонный террорист угрожал взорвать свой собственный дом
Угрожавшего совершить теракт жителя Первомайского района Владивостока задержали полицейские. Мужчина позвонил сообщил в полицию, что является членом запрещенной в РФ террористической организации.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, 3 января в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Гражданин в грубой форме сообщил, что он является членом ИГИЛ (запрещенная в России организация) и собирается взорвать жилой дом на Пихтовой, 71.
В ходе проверки стражи порядка установили личность звонившего, им оказался 26-летний ранее судимый житель этого же дома. Полицейские обследовали квартиру телефонного террориста и не обнаружили никаких взрывных устройств. На нарушителя был составлен административный протокол. теперь мужчине грозит крупный штраф.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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