Во Владивостоке телефонный террорист угрожал взорвать свой собственный дом

Угрожавшего совершить теракт жителя Первомайского района Владивостока задержали полицейские. Мужчина позвонил сообщил в полицию, что является членом запрещенной в РФ террористической организации.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, 3 января в полицию поступил звонок от неизвестного мужчины. Гражданин в грубой форме сообщил, что он является членом ИГИЛ (запрещенная в России организация) и собирается взорвать жилой дом на Пихтовой, 71.

В ходе проверки стражи порядка установили личность звонившего, им оказался 26-летний ранее судимый житель этого же дома. Полицейские обследовали квартиру телефонного террориста и не обнаружили никаких взрывных устройств. На нарушителя был составлен административный протокол. теперь мужчине грозит крупный штраф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]