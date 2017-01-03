Анонс на 7 января

7 января в 12.00 на центральной площади Владивостока состоится празднование Рождества. Гостей мероприятия ждет концертная программа и поздравление от представителей Владивостокской епархии.

7 января во Владивостоке в ТРК «Седанка-сити» в 15.00 пройдет открытие фотовыставки «О главном...». Тематика — фотографии, отображающие семейные ценности и беззаботность детства.

7 и 8 января на льду «Фетисов Арены» юные хоккеисты сразятся в Новогоднем турнире на Кубок Губернатора Приморского края. В соревнованиях примут участие восемь команд из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска, села Чугуевка, поселков Тавричанка и Врангель. Турнир стартует 7 января в 9.00 игрой ХК «Восток» (Чугуевка) и ХК «Полюс 2006» (Владивосток), матчи будут проходить целый день до 18.30. 8 января турнир начнется в 8.30 матчем ХК «Восточник» (Врангель) и ХК «Вертикаль» (Дальнегорск). Награждение победителей и призеров состоится в 15.20. Вход свободный.

7 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК ЦСКА-2 Москва. Суперлига - Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2017/18.

7 января г. Владивосток, КСК «Фетисов Арена». ХК «Адмирал» Владивосток – ХК «Авангард» Омск. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

7 января п. Смоляниново. Новогодний турнир Шкотовского района по волейболу.

7 января п. Ольга. Рождественский турнир по волейболу.

7 января г. Дальнегорск. Новогодние соревнования по баскетболу.

7 января г. Спасск-Дальний. Рождественский турнир по шахматам и русским шашкам.

7 января г. Дальнегорск. Рождественский турнир по хоккею с шайбой.

7 января п. Пограничный. Рождественский турнир по волейболу.

7-8 января г. Находка. Турнир по мини-футболу.

7-8 января с. Покровка. Открытый турнир по хоккею с мячом.

7-9 января г. Владивосток, «Феско-холл» (ул. Верхнепортовая, 38). Новогодний турнир по шахматам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]