Приморские пожарные потушили горящую баню
Вечером 5 января, в 20.35, в пожарно-спасательную службу Михайловского района поступило сообщение о том, что в селе Ивановка на переулке Яшина горит баня.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, уже через 3 минуты (в 20.38) на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Во время разведки было установлено, что горит крыша строения.
В 20.40 пожар был локализован, в 21.10 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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