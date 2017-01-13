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Приморские пожарные потушили горящую баню

Приморские пожарные потушили горящую баню

Вечером 5 января, в 20.35, в пожарно-спасательную службу Михайловского района поступило сообщение о том, что в селе Ивановка на переулке Яшина горит баня.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС, уже через 3 минуты (в 20.38) на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. Во время разведки было установлено, что горит крыша строения.

В 20.40 пожар был локализован, в 21.10 полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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