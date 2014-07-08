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Вчера, 14:40
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Черный дым от крематория застилает окрестности кладбища «Подгороденка»

Черный дым от крематория застилает окрестности кладбища «Подгороденка»

Жительница края прислала на WhatsApp редакции «Вести: Приморье» (+7 914 076 47 77) фотографии черного дыма, который застилает кладбище «Подгороденка» в районе Артема.

Как рассказала женщина, на днях она похоронила своего дядю и ей пришлось стать невольным свидетелем того, как из трубы крематория вырывается густой черный дым.

Женщина пишет: «То, что я увидела, как работает наш «свечной заводик», по-другому не скажешь, крайне неприятно. На взгляд присутствующих там людей, не только моих родственников, а всех, с кем довелось поговорить, это оскорбляет и живых, и умерших! А какой аромат по округе — жуть!». Автор письма удивляется, почему нельзя поставить на трубу какие-то фильтры или сделать ее просто повыше.

Редакции пока не удалось связаться с администрацией кладбища и получить комментарий.


Черный дым от крематория застилает окрестности кладбища «Подгороденка»
Черный дым от крематория застилает окрестности кладбища «Подгороденка»
Черный дым от крематория застилает окрестности кладбища «Подгороденка»
Черный дым от крематория застилает окрестности кладбища «Подгороденка»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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