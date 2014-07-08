Черный дым от крематория застилает окрестности кладбища «Подгороденка»
Жительница края прислала на WhatsApp редакции «Вести: Приморье» (+7 914 076 47 77) фотографии черного дыма, который застилает кладбище «Подгороденка» в районе Артема.
Как рассказала женщина, на днях она похоронила своего дядю и ей пришлось стать невольным свидетелем того, как из трубы крематория вырывается густой черный дым.
Женщина пишет: «То, что я увидела, как работает наш «свечной заводик», по-другому не скажешь, крайне неприятно. На взгляд присутствующих там людей, не только моих родственников, а всех, с кем довелось поговорить, это оскорбляет и живых, и умерших! А какой аромат по округе — жуть!». Автор письма удивляется, почему нельзя поставить на трубу какие-то фильтры или сделать ее просто повыше.
Редакции пока не удалось связаться с администрацией кладбища и получить комментарий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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