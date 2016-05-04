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Вчера, 15:02
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Почти 13 тысяч нетрезвых водителей задержали в Приморье в 2017 году

Почти 13 тысяч нетрезвых водителей задержали в Приморье в 2017 году

Фото: ЗАТО "Говорим"

В 2017 году сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 6904 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 6068 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 813 правонарушителей  управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы, г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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