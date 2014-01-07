Андрей Тарасенко поздравил приморцев с Рождеством Христовым

Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Светлые дни этого великого праздника объединяют нас, пробуждают наши самые добрые чувства и помыслы. Это время для милосердия, заботы о наших близких и возможность подарить поддержку тем, кто в ней нуждается.

Во все времена вера объединяла жителей нашей страны, давала силу противостоять испытаниям, являлась основой традиций и духовных ценностей для нашего народа.

Дорогие друзья! Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царит мир и согласие. Счастливого Рождества!

Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]