Юные хоккеисты сразятся в Новогоднем турнире на Кубок Губернатора края
7 и 8 января на льду «Фетисов Арены» юные хоккеисты сразятся в Новогоднем турнире на Кубок Губернатора Приморского края. В соревнованиях примут участие восемь команд из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска, села Чугуевка, поселков Тавричанка и Врангель. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Игры будут проходить по круговой системе. Победителей и призеров определят по количеству набранных очков в двух номинациях – среди команд, имеющих крытые катки, и среди команд, не имеющих крытые катки.
Турнир стартовал 7 января в 09.00 игрой ХК «Восток» (Чугуевка) и ХК «Полюс 2006» (Владивосток), матчи будут проходить целый день до 18.30.
8 января турнир начнется в 08.30 матчем ХК «Восточник» (Врангель) и ХК «Вертикаль» (Дальнегорск). Награждение победителей и призеров состоится в 15.20.
Зрителей приглашают поддержать юных хоккеистов, вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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