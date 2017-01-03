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Юные хоккеисты сразятся в Новогоднем турнире на Кубок Губернатора края

Юные хоккеисты сразятся в Новогоднем турнире на Кубок Губернатора края

Фото: Администрация ПК

7 и 8 января на льду «Фетисов Арены» юные хоккеисты сразятся в Новогоднем турнире на Кубок Губернатора Приморского края. В соревнованиях примут участие восемь команд из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска, села Чугуевка, поселков Тавричанка и Врангель. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Игры будут проходить по круговой системе. Победителей и призеров определят по количеству набранных очков в двух номинациях – среди команд, имеющих крытые катки, и среди команд, не имеющих крытые катки.

Турнир стартовал 7 января в 09.00 игрой ХК «Восток» (Чугуевка) и ХК «Полюс 2006» (Владивосток), матчи будут проходить целый день до 18.30. 

8 января турнир начнется в 08.30 матчем ХК «Восточник» (Врангель) и ХК «Вертикаль» (Дальнегорск). Награждение победителей и призеров состоится в 15.20.

Зрителей приглашают поддержать юных хоккеистов, вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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