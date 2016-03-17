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В Приморье «пальчики» сдали подозреваемого в автоугоне

Фото: УМВД по ПК

28-летний житель поселка Дунай обратился в полицию с заявлением об угоне его автомобиля «Тойота Таун Айс». На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Похищенный микроавтобус был обнаружен в 400 метрах от дома потерпевшего с разбитым окном и следами взлома замка зажигания, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук подозреваемого. Дактилоскопическая экспертиза позволила полицейским установить личность  злоумышленника.

В результате полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали 25-летнего жителя поселка Дунай. В отделе полиции он дал признательные показания.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело, теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции проверяют причастность фигуранта к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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