Тигр вышел к людям в окрестностях пгт Ольга

Жительница пгт Ольга прислала на редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) памятку, выпущенную администрацией населенного пункта. В документе сообщается о том, что 4 января в окрестностях Ольги, а именно в районе Узкого места, были зафиксированы следы тигра. Также 5 января полосатого хищника видели в районе Боров, поворот на Дзот. Жители уже боятся выходить на улицу, ведь в любой момент они могут столкнуться с лесным гостем.

Чтобы избежать встречи с хищником, специалисты охотнадзора просят жителей не посещать лесной массив в окрестностях поселка. Как сообщает администрация, тигр может проходить по всей границе населенного пункта.

Если вы заметили следы тигра, сообщите об этом по телефонам:

Единая дежурно-диспетчерская служба: 9-12-96,

Охотнадзор в Ольгинском районе: 8-904-620-23-41,

Департамент Охотнадзора Приморского края: 8-423-243-19-98.

Напомним, полосатый хищник также не дает покоя жителям села Киевка Лазовского района. За последние дни тигр украл трёх домашних собак. Так, 28 декабря 2017 года жертвой тигра стала собака породы алабай.

Ранее «Вести: Приморье» уже сообщали, что тигр вышел к людям в поселке Тигровой в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]