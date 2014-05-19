Дальний Восток сможет зарабатывать на майнинге
Власти Дальнего Востока готовят предложение по использованию майнинга в регионе. Об этом в интервью RT рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
«В развитии Дальнего Востока необходимы новаторские подходы. Эта тема интересна. В октябре этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку проработать вопрос о создании регионального финансового центра в свободном порту Владивосток. Предполагается выработка конкурентных условий осуществления финансовой деятельности на Дальнем Востоке, создание специального финансового суда и иные меры», — отметил он.
По словам Галушки, власти изучают данный вопрос и готовят «предложение, как здесь использовать майнинг — новое явление». Это «новое явление», по словам министра, должно «работать на дальневосточную экономику».
Он также подчеркнул, что подобные идеи будут «обсуждаться с коллегами по правительству, понадобится принципиальное решение президента России, но со своей стороны мы к этому обсуждению подойдём с проработанными предложениями».
Ранее стало известно, что в Госдуме предлагают построить в России город для добычи криптовалюты. Новый населнный пункт может разместиться в Сибири. Это предполагает появление нового источника доходов как для граждан, так и для государства. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на RT.
Как сообщали «Вести: Приморье», во Владивостоке работает первое в России крипто-детективное агентство. Пилотный проект будет контролировать оборот киберденег и отслеживать интернет-кошельки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.10.2017 Специальный финансовый суд создадут на Дальнем Востоке
-
11.08.2016 Александр Галушка: снижение тарифов на электроэнергию – один из важных вопросов для развития Дальнего Востока
-
19.05.2017 Инвестиции на Дальний Восток в 2017 году увеличатся почти в двое
-
19.05.2014 Александр Галушка: «Приморский нефтехимический кластер – в числе проектов, создающих другую экономику Дальнего Востока»
-
22.09.2015 Вопрос о расширении статуса свободного порта на все гавани Дальнего Востока решат до 1 февраля
-
28.12.2016 До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток
Добавить комментарий