Дальний Восток сможет зарабатывать на майнинге

Власти Дальнего Востока готовят предложение по использованию майнинга в регионе. Об этом в интервью RT рассказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«В развитии Дальнего Востока необходимы новаторские подходы. Эта тема интересна. В октябре этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку проработать вопрос о создании регионального финансового центра в свободном порту Владивосток. Предполагается выработка конкурентных условий осуществления финансовой деятельности на Дальнем Востоке, создание специального финансового суда и иные меры», — отметил он.

По словам Галушки, власти изучают данный вопрос и готовят «предложение, как здесь использовать майнинг — новое явление». Это «новое явление», по словам министра, должно «работать на дальневосточную экономику».

Он также подчеркнул, что подобные идеи будут «обсуждаться с коллегами по правительству, понадобится принципиальное решение президента России, но со своей стороны мы к этому обсуждению подойдём с проработанными предложениями».

Ранее стало известно, что в Госдуме предлагают построить в России город для добычи криптовалюты. Новый населнный пункт может разместиться в Сибири. Это предполагает появление нового источника доходов как для граждан, так и для государства. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Борис Чернышов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на RT.

Как сообщали «Вести: Приморье», во Владивостоке работает первое в России крипто-детективное агентство. Пилотный проект будет контролировать оборот киберденег и отслеживать интернет-кошельки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]