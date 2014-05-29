21 уголовное дело по даче взятки возбуждено против приморских водителей в 2017 году
Дача взятки, независимо от суммы, которую пытается передать гражданин, — уголовно наказуемое деяние. В 2017 году на водителей-коррупционеров возбуждено 21 уголовное дело.
Так, 26 сентября в поселке Кировский автомобилист, пытаясь избежать административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере 70 тыс. рублей. Мужчина привлечен к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», предполагающей штрафные санкции в размере до 500 тыс. рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
12 октября в Пограничном районе инспектор ДПС остановил водителя, нарушившего правила пользования внешними световыми приборами. В соответствии со ст. 12.20 КоАП РФ мужчине грозил административный штраф в размере 500 рублей. Мужчина предложил инспектору взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы тот не составлял административный материал. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».
Напомним, в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Аналогичные технические средства используются при приеме экзамена на право управления транспортным средством (как теоретического, так и практического этапа), а также производстве регистрационных действий с транспортными средствами.
Любая попытка уйти от ответственности, предложив сотруднику ГИБДД взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.05.2015 В Приморье полицейский пресек попытку правонарушителя дать взятку
-
23.06.2015 В Приморье за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС осужден житель Хорольского района
-
01.08.2015 В Хасанском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции
-
24.03.2015 В Большом Камне возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, пытавшегося дать взятку сотруднику полиции
-
17.02.2017 Житель Приморья будет привлечен к уголовной ответственности за попытку дать взятку полицейскому
-
29.05.2014 Приморец пойдет под суд за попытку дачи взятки в 1000 рублей
Добавить комментарий