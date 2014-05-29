21 уголовное дело по даче взятки возбуждено против приморских водителей в 2017 году

Дача взятки, независимо от суммы, которую пытается передать гражданин, — уголовно наказуемое деяние. В 2017 году на водителей-коррупционеров возбуждено 21 уголовное дело.

Так, 26 сентября в поселке Кировский автомобилист, пытаясь избежать административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения, предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере 70 тыс. рублей. Мужчина привлечен к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», предполагающей штрафные санкции в размере до 500 тыс. рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

12 октября в Пограничном районе инспектор ДПС остановил водителя, нарушившего правила пользования внешними световыми приборами. В соответствии со ст. 12.20 КоАП РФ мужчине грозил административный штраф в размере 500 рублей. Мужчина предложил инспектору взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы тот не составлял административный материал. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

Напомним, в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Аналогичные технические средства используются при приеме экзамена на право управления транспортным средством (как теоретического, так и практического этапа), а также производстве регистрационных действий с транспортными средствами.

Любая попытка уйти от ответственности, предложив сотруднику ГИБДД взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]