Три автомобиля столкнулись во Владивостоке на Выселковой
Серьезное ДТП произошло на Выселковой, 30 во Владивостоке. Движение в районе ДТП затруднено.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, автомобиль Honda Fit выезжал со стороны базы и столкнулся с Subaru. Subaru отлетел в Toyota Progres.
Автомобили получили серьезные повреждения.
Информация о пострадавших уточняется.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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