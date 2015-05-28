Три автомобиля столкнулись во Владивостоке на Выселковой

Серьезное ДТП произошло на Выселковой, 30 во Владивостоке. Движение в районе ДТП затруднено.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, автомобиль Honda Fit выезжал со стороны базы и столкнулся с Subaru. Subaru отлетел в Toyota Progres.

Автомобили получили серьезные повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]