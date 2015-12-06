В Приморье зафиксирована очередная «жертва» тонкого льда

На одном из водных объектов Приморья очевидец снял на видео водителя Mazda MPV, который утопил свою машину. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.

Мужчина, снимающий все действо, призывает рыбаков на р. Артемовка, где все произошло, быть осторожнее и переживает, что ничем не может помочь «утопленнику».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]